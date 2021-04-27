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Участник шоу "Голос" пожаловался на избиение депутатом

Вероника Полынина
16 минут назад
Участник слепых прослушиваний шестого сезона шоу «Голос» Андрей Цхай заявил в полицию об избиении, сообщает «Пятый канал».
Участник шоу "Голос" пожаловался на избиение депутатом
Фото: кадр видео шоу "Голос"кадр видео шоу "Голос"
По словам Цхая, его обидчик - депутат Назиевского городского поселения Кировского района Ленобласти Иван Ильюшихин.
Андрей Цхай работает арт-директором одного из петербургских караоке-баров. Он рассказал полиции, что Ильюшихин является их постоянным клиентом, но в последнее время стал вести себя неадекватно и хамить персоналу.
По версии Цхая, 19 апреля Ильюшихин позвонил ему и сообщил, что поругался с барменом из-за пропущенной очереди в караоке. Экс-участник «Голоса» утверждает, что депутат устроил скандал администратору заведения, а затем позвонил в полицию и заявил, что в караоке-баре торгуют наркотиками. После этого депутат наведался к Цхаю домой в сопровождении напарника и избил его.
Цхай зафиксировал побои: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины.
Ильюшихин, комментируя скандал, заявил, что конфликт действительно был, но не такой масштабный, как его представляет Цхай.
«Информация недостоверная < > соврали процентов на 80. Конфликт действительно был, но, во-первых, без этих последствий, а, во-вторых, абсолютно не по этой причине и не в такой последовательности», - заявил депутат.
Как сообщал «Рамблер», ранее актера Александра Паля и двоих его друзей задержали по подозрению в избиении хоккеиста Кевина Антипова. У спортсмена диагностирован перелом правой скулы. По версии Паля, конфликт произошел из-за того, что пьяный Антипов хотел справить нужду возле их автомобиля.
Шоу-бизнес,Кевин Антипов,Иван Ильюшихин,Ленинградская Область,
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