Участник шоу "Голос" пожаловался на избиение депутатом

Участник слепых прослушиваний шестого сезона шоу «Голос» Андрей Цхай заявил в полицию об избиении, сообщает «Пятый канал»

Фото: кадр видео шоу "Голос" кадр видео шоу "Голос"

Иван Ильюшихин. По словам Цхая, его обидчик - депутат Назиевского городского поселения Кировского района Ленобласти

Андрей Цхай работает арт-директором одного из петербургских караоке-баров. Он рассказал полиции, что Ильюшихин является их постоянным клиентом, но в последнее время стал вести себя неадекватно и хамить персоналу.

По версии Цхая, 19 апреля Ильюшихин позвонил ему и сообщил, что поругался с барменом из-за пропущенной очереди в караоке. Экс-участник «Голоса» утверждает, что депутат устроил скандал администратору заведения, а затем позвонил в полицию и заявил, что в караоке-баре торгуют наркотиками. После этого депутат наведался к Цхаю домой в сопровождении напарника и избил его.

Цхай зафиксировал побои: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ссадины.

Ильюшихин, комментируя скандал, заявил, что конфликт действительно был, но не такой масштабный, как его представляет Цхай.

«Информация недостоверная < > соврали процентов на 80. Конфликт действительно был, но, во-первых, без этих последствий, а, во-вторых, абсолютно не по этой причине и не в такой последовательности», - заявил депутат.