Маниже подарили дорогого щенка американского булли

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году, получила премию Вest Style Awards в номинации «Прорыв года».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает «Телепрограмма» , вместе со статуэткой Маниже подарили щенка американского булли. Певица осталась в восторге от своего нового четвероногого друга.

На премии Манижа появилась в сопровождении своей мамы и продюсера Наджибы Усмоновой, которая помогает дочери готовиться к конкурсу и работает над ее сценическим образом.

Отвечая на вопросы журналистов, Манижа заявила, что едет на «Евровидение» кайфовать. Когда ее спросили, важна ли для нее победа в конкурсе, певица ответила: «Важно оставаться людьми».

Ранее, как писал « Рамблер », Манижа в интервью журналистке Катерине Гордеевой прокомментировала слухи о «дяде-олигархе», который якобы «пропихнул» ее на «Евровидение».

«Я бы очень хотела, чтобы у меня был дядя, который пропихнул меня на «Евровидение», - сказала певица, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.