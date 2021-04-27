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Маниже подарили дорогого щенка американского булли

Вероника Полынина
2 часа назад
Певица Манижа, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году, получила премию Вest Style Awards в номинации «Прорыв года».
Маниже подарили дорогого щенка американского булли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Телепрограмма», вместе со статуэткой Маниже подарили щенка американского булли. Певица осталась в восторге от своего нового четвероногого друга.
На премии Манижа появилась в сопровождении своей мамы и продюсера Наджибы Усмоновой, которая помогает дочери готовиться к конкурсу и работает над ее сценическим образом.
Отвечая на вопросы журналистов, Манижа заявила, что едет на «Евровидение» кайфовать. Когда ее спросили, важна ли для нее победа в конкурсе, певица ответила: «Важно оставаться людьми».
Ранее, как писал «Рамблер», Манижа в интервью журналистке Катерине Гордеевой прокомментировала слухи о «дяде-олигархе», который якобы «пропихнул» ее на «Евровидение».
«Я бы очень хотела, чтобы у меня был дядя, который пропихнул меня на «Евровидение», - сказала певица, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.
По словам Манижи, у нее есть дядя, но он не «пропихивал» ее на «Евровидение» и вообще не имеет к ее музыкальной карьере никакого отношения.
Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Россия,
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