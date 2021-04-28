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Вдова Табакова извинилась перед Прокловой после скандала с домогательствами

News.ruиещё 6
15 минут назад
Вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.
Скандал с изнасилованием: Зудина обратилась к Прокловой
Фото: ТАССТАСС
Актриса сообщила, что в юношестве пережила приставания со стороны взрослого коллеги по цеху на съёмочной площадке. Зрители посчитали, что речь про Табакова, который участвовал вместе с 15-летней Прокловой в картине «Гори, гори, моя звезда».
Супруга умершего актёра Марина Зудина принялась защищать его честь и наговорила грубостей про Проклову. Она обозвала коллегу бедной женщиной и обвинила в дешёвом самопиаре, но сутки спустя извинилась перед Еленой в соцсетях.
Зудина объяснила, что ей начали писать сотни сообщений с оскорблениями и пытались задеть её и мужа, хотели раздуть скандал. Но для актрисы Проклова когда-то была кумиром, а Олег Павлович всегда тепло и с нежностью отзывался о Елене.
Мы прекрасно общались, приходил её муж. Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче, посмотрите её интервью. Поэтому, давайте не додумывать за неё. Я уверена, что ни за какие деньги она бы не стала говорить в его адрес подобное, — заключила Зудина.
Она признала, что погорячилась, а её реакция вызвана защитой личной жизни и чести покойного супруга.
Ранее NEWS.ru писал, что Зудина сразу после скандального выпуска отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание». «Пусть Господь простит её», — сказала она.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Лера Кудрявцева,Олег Табаков,Марина Зудина,
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