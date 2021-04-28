Светличная пожаловалась на полученную год назад травму

Актриса Светлана Светличная вызвала скорую помощь и пожаловалась на травму, полученную год назад. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

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Ранее СМИ сообщили, что 80-летняя Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. По данным Hue, на днях актриса самостоятельно вызвала скорую после бессонной ночи и сообщила прибывшим врачам, что год назад на съемках фильма ей на голову упал осветительный прибор.

Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Вскоре Светличная будет выписана из больницы.

«Невестка (актрисы. — Прим. ред.) говорит странные вещи: никакого инсульта у Светланы Афанасьевны нет, эту болезнь народная любимица якобы придумала. Но это заявление опровергается достоверной информацией из медицинских источников», — сообщает «Московский комсомолец».