Светличная пожаловалась на полученную год назад травму

Ранее СМИ сообщили, что 80-летняя Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. По данным Hue, на днях актриса самостоятельно вызвала скорую после бессонной ночи и сообщила прибывшим врачам, что год назад на съемках фильма ей на голову упал осветительный прибор.
Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Вскоре Светличная будет выписана из больницы.
«Невестка (актрисы. — Прим. ред.) говорит странные вещи: никакого инсульта у Светланы Афанасьевны нет, эту болезнь народная любимица якобы придумала. Но это заявление опровергается достоверной информацией из медицинских источников», — сообщает «Московский комсомолец».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», телезвезда Алена Водонаева рассказала, что перенесла микроинсульт и была госпитализирована. Позже она сообщила, что врачи поставили ей капельницу с метаболическим средством цитофлавином, и несколько секунд спустя ей стало плохо — она начала задыхаться. В тот же день она по собственному желанию выписалась из больницы.