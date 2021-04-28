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Светличная пожаловалась на полученную год назад травму

Елена Прошина
1 час назад
Актриса Светлана Светличная вызвала скорую помощь и пожаловалась на травму, полученную год назад. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Светличная пожаловалась на полученную год назад травму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее СМИ сообщили, что 80-летняя Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт. По данным Hue, на днях актриса самостоятельно вызвала скорую после бессонной ночи и сообщила прибывшим врачам, что год назад на съемках фильма ей на голову упал осветительный прибор.
Медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Вскоре Светличная будет выписана из больницы.
«Невестка (актрисы. — Прим. ред.) говорит странные вещи: никакого инсульта у Светланы Афанасьевны нет, эту болезнь народная любимица якобы придумала. Но это заявление опровергается достоверной информацией из медицинских источников», — сообщает «Московский комсомолец».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», телезвезда Алена Водонаева рассказала, что перенесла микроинсульт и была госпитализирована. Позже она сообщила, что врачи поставили ей капельницу с метаболическим средством цитофлавином, и несколько секунд спустя ей стало плохо — она начала задыхаться. В тот же день она по собственному желанию выписалась из больницы.
Шоу-бизнес,Светлана Светличная,Московский комсомолец,
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