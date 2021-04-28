Лолита и Лобода вступились за Меладзе после истории Лорак

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщал «Рамблер», ранее Лорак рассказала о своей работе с продюсером Константином Меладзе в начале карьеры. По ее словам, он испытывал к ней симпатию и предлагал некие условия «из личной плоскости», но она на них не согласилась.

«Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но я всегда была человеком с понятиями, с достоинством», - заявила она.

«КП» обсудила эту историю с Лолитой и Лобовой на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ».

«Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет», - заявила Лолита.

Она отметила, что в подобные ситуации не попадала и «всю жизнь делала все сама».

«Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», - заявила Лобода.

Она отметила, что никто не знает, насколько правдивы эти истории.