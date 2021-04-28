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Лолита и Лобода вступились за Меладзе после истории Лорак

Елена Прошина
34 минуты назад
Певицы Лолита Милявская и Светлана Лобода раскритиковали «спекуляции» на тему сексуальных домогательств, комментируя историю их коллеги Ани Лорак. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Лолита и Лобода вступились за Меладзе после истории Лорак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее Лорак рассказала о своей работе с продюсером Константином Меладзе в начале карьеры. По ее словам, он испытывал к ней симпатию и предлагал некие условия «из личной плоскости», но она на них не согласилась.
«Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но я всегда была человеком с понятиями, с достоинством», - заявила она.
«КП» обсудила эту историю с Лолитой и Лобовой на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ».
«Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет», - заявила Лолита.
Она отметила, что в подобные ситуации не попадала и «всю жизнь делала все сама».
«Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», - заявила Лобода.
Она отметила, что никто не знает, насколько правдивы эти истории.
«Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет», - подчеркнула она.
Шоу-бизнес,Сексуальные домогательства,Лолита Милявская,Константин Меладзе,Светлана Лобода,Комсомольская правда,
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