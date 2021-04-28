Лолита и Лобода вступились за Меладзе после истории Лорак

«Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но я всегда была человеком с понятиями, с достоинством», - заявила она.
«Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет», - заявила Лолита.
«Знаете, столько спекуляций на эту тему. Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», - заявила Лобода.
«Глядя на меня, как вы думаете, мне можно сделать непристойное предложение? Я считаю, что нет», - подчеркнула она.