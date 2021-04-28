Дочь Заворотнюк рассказала о своем опасном недуге

Врачи установили, что Заворотнюк страдает от халязиона – воспаления края века. Анне уже предложили прооперироваться, однако блогерша пока не готова к такому шагу. Дочь страдающей от онкологии знаменитости надеется справиться с недугом без вмешательства хирурга.