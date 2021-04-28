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Дочь Заворотнюк рассказала о своем опасном недуге

Елена Прошина
2 часа назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о собственных проблемах со здоровьем. Как сообщает портал Ytro.ru с ссылкой на Instagram девушки, у нее проблемы с глазом.
Дочь Заворотнюк рассказала о своем опасном недуге
Фото: InstagramInstagram
Анна борется с недугом уже несколько недель и отметила, что возможно ей потребуется хирургическое вмешательство.
«Страшно боюсь, если понадобиться операция. Врач сказал, что почему-то именно сейчас эта проблема у многих», - написала девушка в своем аккаунте в Instagram.
Врачи установили, что Заворотнюк страдает от халязиона – воспаления края века. Анне уже предложили прооперироваться, однако блогерша пока не готова к такому шагу. Дочь страдающей от онкологии знаменитости надеется справиться с недугом без вмешательства хирурга.
Ранее Анна рассказала о состоянии своей матери. В 2019 году стало известно, что Заворотнюк-старшая может быть больна раком головного мозга глиобластомой. Анна Заворотнюк отметила, что ей безумно больно и сложно раскрывать об этом. Однако она благодарна всем, кто желает здоровья маме.
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