Дочь Заворотнюк рассказала о своем опасном недуге

Анна борется с недугом уже несколько недель и отметила, что возможно ей потребуется хирургическое вмешательство.
«Страшно боюсь, если понадобиться операция. Врач сказал, что почему-то именно сейчас эта проблема у многих», - написала девушка в своем аккаунте в Instagram.
Врачи установили, что Заворотнюк страдает от халязиона – воспаления края века. Анне уже предложили прооперироваться, однако блогерша пока не готова к такому шагу. Дочь страдающей от онкологии знаменитости надеется справиться с недугом без вмешательства хирурга.
Ранее Анна рассказала о состоянии своей матери. В 2019 году стало известно, что Заворотнюк-старшая может быть больна раком головного мозга глиобластомой. Анна Заворотнюк отметила, что ей безумно больно и сложно раскрывать об этом. Однако она благодарна всем, кто желает здоровья маме.