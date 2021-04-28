Располневшего Прилучного перестали узнавать

Другие сообщили, что не узнали Прилучного, что он уже не тот, назвали его пухляшом, призвали перестать бухать и высказали мнение, что теперь он — не Мажор, а Паша Техник.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что неизвестные люди избили Прилучного в Калининграде. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».