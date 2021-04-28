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Располневшего Прилучного перестали узнавать

Елена Прошина
27 минут назад
Пользователи инстаграма не узнали располневшего актера Павла Прилучного.
Располневшего Прилучного перестали узнавать
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Около полуночи артист опубликовал фотографию из студии шоу «Кино в деталях» и призвал читателей включать канал СТС прямо сейчас и послушать, как он говорит о кино с ведущим передачи Федором Бондарчуком.
«Павел, что с вами, черт побери...» — задался вопросом автор комментария с наибольшим числом лайков.
Другие сообщили, что не узнали Прилучного, что он уже не тот, назвали его пухляшом, призвали перестать бухать и высказали мнение, что теперь он — не Мажор, а Паша Техник.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что неизвестные люди избили Прилучного в Калининграде. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него ссадины на голове, ушиб головы с частичным кровоизлиянием и перелом костей лицевого скелета и госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Шоу-бизнес,Федор Бондарчук,
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