Садальский рассказал о предсмертной просьбе Марусева

По словам Садальского, прощание с Марусевым было проведено в соответствии с его распоряжением. Он продумал детали, записал указания и передал их жене Алле.
«Олег не хотел никаких шумных проводов, сцен, панихид, поминок и прощальных аплодисментов. Просил оставить гроб закрытым – «чтобы помнили живым». Никаких обид, просил передать, что всех любит и никого не хочет обременять. У трех людей через Аллу попросил прощения лично. Хотел только кремацию, поэтому урну захоронили вчера», - написал Садальский в Instagram.
Место захоронения Марусев тоже выбрал сам. Его прах покоится на Алексеевском кладбище – старинном храмовом погосте на проспекте Мира.
Садальский рассказал, что последние дни Марусев провел в хосписе. Его мучали сильные боли.
«(Жена) говорит, умирал тяжело, постоянные скорые, морфин и сильные боли. В хосписе стало полегче», - поделился актер.
По его словам, Марусев не был крещен, поэтому его не отпевали в храме. За несколько дней до кончины жена предлагала позвать священника, но он заявил, что не готов.
За день до смерти Марусев вдруг пришел в себя и назвал жене имя третьего человека, у которого он хотел попросить прощения.
Как писал «Рамблер», российский актер, телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало онкологической заболевание. Марусев работал на телевидении 35 лет, вел программы «Под знаком зодиака», «Пойми меня», «С песней по жизни». Он также снимался в фильмах и сериалах и играл в Театре Луны.