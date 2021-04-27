Садальский рассказал о предсмертной просьбе Марусева

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По словам Садальского, прощание с Марусевым было проведено в соответствии с его распоряжением. Он продумал детали, записал указания и передал их жене Алле.

«Олег не хотел никаких шумных проводов, сцен, панихид, поминок и прощальных аплодисментов. Просил оставить гроб закрытым – «чтобы помнили живым». Никаких обид, просил передать, что всех любит и никого не хочет обременять. У трех людей через Аллу попросил прощения лично. Хотел только кремацию, поэтому урну захоронили вчера», - написал Садальский в Instagram.

Место захоронения Марусев тоже выбрал сам. Его прах покоится на Алексеевском кладбище – старинном храмовом погосте на проспекте Мира.

Садальский рассказал, что последние дни Марусев провел в хосписе. Его мучали сильные боли.

«(Жена) говорит, умирал тяжело, постоянные скорые, морфин и сильные боли. В хосписе стало полегче», - поделился актер.

По его словам, Марусев не был крещен, поэтому его не отпевали в храме. За несколько дней до кончины жена предлагала позвать священника, но он заявил, что не готов.

За день до смерти Марусев вдруг пришел в себя и назвал жене имя третьего человека, у которого он хотел попросить прощения.