Хилькевич и ее мужа попытались ограбить на вокзале

По словам актрисы, неизвестный молодой человек попытался украсть телефон ее мужа во время досмотра на металлоискателе.

Муж актрисы заметил вора и догнал его. Тот сначала попытался сделать вид, что не брал телефон, но потом понял, что ему грозит уголовная ответственность, и вернул гаджет, заявив, что он взял его по ошибке.