Хилькевич и ее мужа попытались ограбить на вокзале

По словам актрисы, неизвестный молодой человек попытался украсть телефон ее мужа во время досмотра на металлоискателе.
«На металлоискателе, где люди выкладывают свои телефоны, ключи, Артур оставил свой телефон, и пока он брал какую-то сумку свою, чувак подбежал, схватил телефон и убежал», - рассказала Хилькевич.
Муж актрисы заметил вора и догнал его. Тот сначала попытался сделать вид, что не брал телефон, но потом понял, что ему грозит уголовная ответственность, и вернул гаджет, заявив, что он взял его по ошибке.
Ранее, как писал «Рамблер», Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.