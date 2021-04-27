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Хилькевич и ее мужа попытались ограбить на вокзале

Вероника Полынина
20 минут назад
Актрису Анну Хилькевич и ее мужа Артура Волкова чуть не ограбили на вокзале. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в Instagram.
Хилькевич и ее мужа попытались ограбить на вокзале
Фото: InstagramInstagram
По словам актрисы, неизвестный молодой человек попытался украсть телефон ее мужа во время досмотра на металлоискателе.
«На металлоискателе, где люди выкладывают свои телефоны, ключи, Артур оставил свой телефон, и пока он брал какую-то сумку свою, чувак подбежал, схватил телефон и убежал», - рассказала Хилькевич.
Муж актрисы заметил вора и догнал его. Тот сначала попытался сделать вид, что не брал телефон, но потом понял, что ему грозит уголовная ответственность, и вернул гаджет, заявив, что он взял его по ошибке.
Ранее, как писал «Рамблер», Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.
Шоу-бизнес,Артур Волков,Анна Хилькевич,
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