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Возвращение звезды китайской фабрики звёзд домой сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Лелуш, парень который прославился на китайской «Фабрике звёзд» возвращается на родину.
На видео можно увидеть, как Владислав Иванов, так зовут кумира миллионов китайцев в России, пробивается через толпу фанатов в аэропорту на пути к самолёту.
Напомним, что парень из России оказался в «Плену» конкурса талантов Produce Camp 2021. Судьи должны выбрать 11 лучших парней из 90 для создания бойз-бенда. Влад планировал работать переводчиком в этом шоу, но из-за нехватки участников парню предложили заключить контракт как участнику. Он согласился, взял псевдоним Лелуш, в честь одного из героев аниме.
Вскоре ему наскучил процесс каждодневных репетиций и он захотел уйти с шоу, но расторгнуть контракт не было возможности, так как пришлось бы платить огромную неустойку. Вдобавок у россиянина появилась огромная фан-база, которая каждый раунд голосовала за своего кумира.
Лелуш смог «выбраться» только в финале, зрители не отдали за него нужно количество голосов.
И теперь он летит обратно во Владивосток.
Шоу-бизнес,Видео,Владислав Иванов,Россия,
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