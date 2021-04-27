Возвращение звезды китайской фабрики звёзд домой сняли на видео

Лелуш, парень который прославился на китайской «Фабрике звёзд» возвращается на родину.

На видео можно увидеть, как Владислав Иванов , так зовут кумира миллионов китайцев в России , пробивается через толпу фанатов в аэропорту на пути к самолёту.

Напомним, что парень из России оказался в «Плену» конкурса талантов Produce Camp 2021. Судьи должны выбрать 11 лучших парней из 90 для создания бойз-бенда. Влад планировал работать переводчиком в этом шоу, но из-за нехватки участников парню предложили заключить контракт как участнику. Он согласился, взял псевдоним Лелуш, в честь одного из героев аниме.

Вскоре ему наскучил процесс каждодневных репетиций и он захотел уйти с шоу, но расторгнуть контракт не было возможности, так как пришлось бы платить огромную неустойку. Вдобавок у россиянина появилась огромная фан-база, которая каждый раунд голосовала за своего кумира.

Лелуш смог «выбраться» только в финале, зрители не отдали за него нужно количество голосов.