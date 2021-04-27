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Бузова снялась без штанов и была раскритикована

Елена Прошина
1 час назад
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Ольгу Бузову за инфантильность и отсутствие грации.
Бузова снялась без штанов и была раскритикована
Фото: InstagramInstagram
Ночью артистка опубликовала черно-белую видеозапись, на которой под песню группы «Звери» «Районы, кварталы» поднимается по лестнице в чем-то вроде боди с длинными рукавами. В подписи она написала: «По факту 100. #ктознаеттотпоймет». В комментариях пользователи инстаграма раскритиковали ее.
Одни — за чрезмерную наигранность, другие — за инфантильность, некоторые другие — за отсутствие грации. Ряд комментаторов высказал мнение, что на этом ролике Бузова пьяна.
«В песне слова "Ухожу красиво", а ты почему уходишь как каракатица?» — написал один из пользователей.
В марте, как сообщал «Рамблер», звезда «Дома 2» Рустам Солнцев заявил, что Бузова злоупотребляет алкоголем, а причиной этого назвал ее усталость.
В октябре стало известно, что, согласно райдеру Бузовой, она летает исключительно бизнес-классом, предпочитает ездить по городу на представительских автомобилях, жить в номерах-люкс в пятизвездочных сетевых отелях, а в ее гримерке должны быть сыр, фрукты, коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.
Шоу-бизнес,Рустам Солнцев,Ольга Бузова,
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