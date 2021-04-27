Бузова снялась без штанов и была раскритикована

Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Ольгу Бузову за инфантильность и отсутствие грации.

Фото: Instagram Instagram

Ночью артистка опубликовала черно-белую видеозапись, на которой под песню группы «Звери» «Районы, кварталы» поднимается по лестнице в чем-то вроде боди с длинными рукавами. В подписи она написала: «По факту 100. #ктознаеттотпоймет». В комментариях пользователи инстаграма раскритиковали ее.

Одни — за чрезмерную наигранность, другие — за инфантильность, некоторые другие — за отсутствие грации. Ряд комментаторов высказал мнение, что на этом ролике Бузова пьяна.

«В песне слова "Ухожу красиво", а ты почему уходишь как каракатица?» — написал один из пользователей.

В марте, как сообщал «Рамблер», звезда «Дома 2» Рустам Солнцев заявил, что Бузова злоупотребляет алкоголем, а причиной этого назвал ее усталость.