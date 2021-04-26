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Полина Гагарина получила серьезную травму на концерте

Вероника Полынина
49 минут назад
Полина Гагарина получила травму на концерте в Челябинске, сообщает телеграм-канал «Челябинск 1».
Полина Гагарина получила серьезную травму на концерте
Фото: ReutersReuters
На сделанной зрителями записи видно, что во время исполнения песни «Обезоружена» после одного из танцевальных элементов Гагарина резко согнулась и осталась стоять в таком положении.
Поначалу зрители подумали, что это часть номера, но затем из-за кулис вышел помощник артистки и увел ее. Через некоторое время Полина вновь появилась на сцене и рассказала, что получила травму.
После этого концерт продолжился, Гагарина выступала еще около получаса.
Как сообщал «Рамблер», ранее Полина Гагарина, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявила, что никогда не пойдет на интервью к Ксении Собчак. При этом певица не назвала причин, по которым не хочет разговаривать с Собчак
Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Ксения Собчак,Челябинск,
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