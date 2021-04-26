Полина Гагарина получила серьезную травму на концерте

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На сделанной зрителями записи видно, что во время исполнения песни «Обезоружена» после одного из танцевальных элементов Гагарина резко согнулась и осталась стоять в таком положении.

Поначалу зрители подумали, что это часть номера, но затем из-за кулис вышел помощник артистки и увел ее. Через некоторое время Полина вновь появилась на сцене и рассказала, что получила травму.

После этого концерт продолжился, Гагарина выступала еще около получаса.