СК отказался заводить дело из-за смерти Легкоступовой

В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.

Следователь ссылается на результаты комиссионной экспертизы. Согласно им, Легкоступова скончалась в результате полиорганной недостаточности, вызванной травмой головы и хроническими заболеваниями на фоне злоупотребления алкоголем на протяжении более чем 10 лет. Данных о том, что в отношении нее было совершено преступление, нет. По версии следствия, она умерла в результате несчастного случая.