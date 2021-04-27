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СК отказался заводить дело из-за смерти Легкоступовой

Елена Прошина
1 час назад
Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Коммерсант».
СК отказался заводить дело из-за смерти Легкоступовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Сегодня осведомленный собеседник рассказал «Коммерсанту», что на днях следователь управления СК по Юго-Восточному округу Москвы вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы по статьям об убийстве, доведении до самоубийства, причинении тяжкого вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.
Следователь ссылается на результаты комиссионной экспертизы. Согласно им, Легкоступова скончалась в результате полиорганной недостаточности, вызванной травмой головы и хроническими заболеваниями на фоне злоупотребления алкоголем на протяжении более чем 10 лет. Данных о том, что в отношении нее было совершено преступление, нет. По версии следствия, она умерла в результате несчастного случая.
«По неподтвержденным данным, сейчас решается вопрос о возможной проверке (дочери Легкоступовой. — Прим. ред.) Анэтты Бриль. Оставшийся вдовцом Юрий Фирсов потребовал от полиции привлечь Бриль к ответственности за хищение у него личных документов. Молодой женщине также, не исключено, придется объясняться по поводу заведомо ложного доноса и кражи, поскольку вместе с документами из квартиры якобы пропала крупная сумма», — сообщает «Коммерсант».
Шоу-бизнес,Юрий Фирсов,СКР,
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