Гарафутдиновы отвергли вину в намерении забрать имущество Зайцева

Семья Гарафутдиновых отвергла обвинения в намерении присвоить имущество модельера Вячеслава Зайцева , страдающего болезнью Паркинсона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Галина Гарафутдинова оказалась в центре скандала после роликов с танцами в доме Вячеслава Зайцева. Личный помощник кутюрье Расул Ахмедов считает, что Гарафутдиновы хотят получить наследство Зайцева и без стеснения заявляют об этом.

«Гарафутдиновы заявляют на весь мир в социальных сетях о том, что они были не против получить если бы Вячеслав Михайлович перевел все свои наследство на их имя. Но это верх цинизма, понимая, что у Вячеслава Михайловича есть сын и внуки!» - возмутился Ахмедов в эфире «Пятого канала».

Галина Гарафутдинова утверждает, что все обвинения в адрес ее семьи надуманны. По ее словам, они общаются с модельером с 2008 года, и раньше никто не подозревал их в корыстных намерениях.

Известно, что Гарафутдиновы фигурируют в деле о мошенничестве. Их подозревают в хищении автомобиля стоимостью более миллиона рублей.

Кроме того, семья выпустила под своим именем коллекцию одежды с принтами, похожими на работу Зайцева. Помощник кутюрье уверен, что Гарафутдиновы присвоили эскизы Зайцева обманным путем.

«Труда не составляет задать вскользь вопрос: было бы здорово сделать вот такие принты? И на подобный кивок Вячеслава Михайловича, человека, который не понял, о чем речь: ну вы же кивнули, Вячеслав Михайлович, мы же вам задавали вопрос, вы согласились», - предположил Ахмедов.