"Убираемся сами": Соседов рассказал о скромной жизни с матерью

«У меня круглосуточных съемок, как у многих актеров, нет, в сериалах не снимают. Меня снимают, но не так часто», - отметил он.
«Мы убираемся сами, у меня мама прекрасно все делает. У нас пылесос замечательный, очень хороший. Но если бы, конечно, была бы занятость колоссальная и маме было бы плохо (не дай бог, конечно), пришлось бы тогда брать помощников», - подчеркнул он.
«Я понимаю, что я не смогу много заработать, я не умею зарабатывать деньги. Для этого нужно иметь другие мозги, другую хватку, но не такую наивность, как я», - отмечал Соседов.