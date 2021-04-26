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"Убираемся сами": Соседов рассказал о скромной жизни с матерью

Мария Иванова
2 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что живет вместе с матерью и они вдвоем делают всю работу по дому. Об этом он рассказал в эфире программы «Звезды сошлись», выпуск опубликован на YouTube-канале НТВ.
"Убираемся сами": Соседов рассказал о скромной жизни с матерью
Фото: ТАССТАСС
Новый выпуск программы был посвящен домработницам и няням знаменитостей. Соседов рассказал, что у него помощников никогда не было.
«У меня круглосуточных съемок, как у многих актеров, нет, в сериалах не снимают. Меня снимают, но не так часто», - отметил он.
По словам критика, они с мамой живут в небольшой двухкомнатной квартире - 57 «квадратов».
«Мы убираемся сами, у меня мама прекрасно все делает. У нас пылесос замечательный, очень хороший. Но если бы, конечно, была бы занятость колоссальная и маме было бы плохо (не дай бог, конечно), пришлось бы тогда брать помощников», - подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», ранее в интервью Вячеславу Манучарову Соседов рассказал, что живет вместе с матерью в Хорошевском районе Москвы.
«Я понимаю, что я не смогу много заработать, я не умею зарабатывать деньги. Для этого нужно иметь другие мозги, другую хватку, но не такую наивность, как я», - отмечал Соседов.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Вячеслав Манучаров,НТВ,
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