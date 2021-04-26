Агутин потребовал через суд миллион от блогера

Российский артист Леонид Агутин потребовал 1 млн рублей с блогера из Орловской области . Поводом стал ролик, в котором певца обвинили в масонстве и психопрограммировании россиян на подчинение новой власти.

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Иск к YouTube-блогеру Илье Мамаеву принял арбитражный суд Орловской области 20 апреля. Истцом выступил сам Леонид Агутин. Артиста задел ролик, в котором Мамаев рассуждает на тему пандемии коронавируса.

По мнению блогера, вирус придумали масоны, чтобы «проредить» население планеты и избавить Землю от лишних людей. Следующим шагом должен стать захват полного контроля над оставшимися в живых людьми, для чего их следует регулярно обрабатывать «психопрограммированием». Свою теорию он решил проиллюстрировать клипом на песню Агутина «Включите свет». Мамаев посчитал ролик ярким примером массового воздействия на разум россиян.

Агутин нашёл в видео признаки клеветы и оскорбления. Теперь он не только требует от Мамаева денежной компенсации морального ущерба в размере 1 млн рублей, но и добивается полного запрета на использование своих клипов в материалах блогера. Кроме того, певец потребовал удалить само видео. Однако его уже нет на канале орловца, обнаружил «Секрет фирмы». Впрочем, ролик уже успели распространить в Сети.