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Популярный российский блогер сбежал из наркологической клиники

Lenta.ru
2 часа назад
Участник группы «Не говори маме» 20-летний Илья Милохин сорвался и снова начал принимать наркотические вещества. Как сообщает Starhit, молодой человек сбежал из наркологической клиники, в которую был направлен на реабилитацию.
Популярный блогер Милохин сбежал из наркоклиники
Фото: страница Ильи Милохина во «ВКонтакте»страница Ильи Милохина во «ВКонтакте»
По словам Марии Погребняк, продюсера TikTok-хауса, куда входит артист, популярный российский блогер несколько дней пробыл в клинике, но затем признался, что сбежал из нее.
«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью», — написал он.
Милохин попросил не переводить ему деньги даже в долг.
«Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость», — подчеркнул блогер.
Ранее Погребняк сообщала, что блогер регулярно конфликтовал с другими участниками TikTok-объединения, а также не выступил на одном из концертов коллектива. Узнав о причинах его поведения, продюсер переговорила с Милохиным и убедила его поехать на реабилитацию в медицинский центр.
Илья и его брат Даня воспитывались в детском доме и переехали в Москву, решив стать блогерами. Недавно в студии телешоу «Пусть говорят» они встретились с родственниками, которых не видели долгие годы. В октябре 2020 года Даня Милохин вошел в список десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей.
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