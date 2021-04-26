Популярный блогер Милохин сбежал из наркоклиники

Участник группы «Не говори маме» 20-летний Илья Милохин сорвался и снова начал принимать наркотические вещества. Как сообщает Starhit, молодой человек сбежал из наркологической клиники, в которую был направлен на реабилитацию.

Фото: страница Ильи Милохина во «ВКонтакте» страница Ильи Милохина во «ВКонтакте»

По словам Марии Погребняк, продюсера TikTok-хауса, куда входит артист, популярный российский блогер несколько дней пробыл в клинике, но затем признался, что сбежал из нее.

«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью», — написал он.

Милохин попросил не переводить ему деньги даже в долг.

«Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость», — подчеркнул блогер.

Ранее Погребняк сообщала , что блогер регулярно конфликтовал с другими участниками TikTok-объединения, а также не выступил на одном из концертов коллектива. Узнав о причинах его поведения, продюсер переговорила с Милохиным и убедила его поехать на реабилитацию в медицинский центр.