«Свинья: Поплавскую возмутили откровения Прокловой

"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру,а на федеральный канал,чтобы на всю страну говорить о членах,оральном сексе и том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу!" - категорично высказалась Яна Поплавская.