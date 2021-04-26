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«Свинья грязь найдет»: Поплавская отказалась называть Проклову по имени

Экспресс газетаиещё 3
5 часов назад
На днях актриса Елена Проклова стала очередной звездной гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Артистка откровенно рассказала о своей бурной личной жизни, которая началась у нее аж с 12 лет. Именно тогда юная Елена стала жертвой извращенца - во время съемок помощник режиссера буквально набросился на нее в коридоре гостиницы.
«Свинья: Поплавскую возмутили откровения Прокловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Затем Проклова подробно рассказала о продолжительных любовных отношениях с неким известным актером, который был значительно старше нее. По ее словам, оказалось, что мужчине доставляло куда большее удовольствие заниматься оральным сексом с молодой Прокловой и даже мастурбировать, чем совокупляться с самой актрисой.
Самое интересное, что, хоть Елена и не называла имен, почему-то в Сети многие зрители уверены, что речь шла об Олеге Табакове. В итоге, разразился жуткий скандал. Многие знаменитости не оставили без внимания резонансный выпуск программы Леры Кудрявцевой.
Не стала молчать и актриса Яна Поплавская, которая, как и Елена Проклова, стала сниматься в кино в весьма юном возрасте. На своей официальной странчике в социальной сети «Инстаграм» Поплавская весьма жество прошлась по Прокловой. Причем ее имени она ни разу не назвала, но подписчикам и так все было понятно.
"Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик. Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру,а на федеральный канал,чтобы на всю страну говорить о членах,оральном сексе и том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья грязь найдёт». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни! О подобных вещах говорят либо духовнику либо врачу!" - категорично высказалась Яна Поплавская.
Актриса удивлена тому, насколько деградировало общество, раз для людей перестали быть табу определенные вещи, касающиеся личной жизни, а «мерзость стала нормой». В заключение артистка спросила, почему после подобных откровений такие люди еще принимаются обществом и остаются рукопожатными.
Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Елена Проклова,Лера Кудрявцева,Олег Табаков,
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