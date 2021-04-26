«Свинья: Поплавскую возмутили откровения Прокловой

Затем Проклова подробно рассказала о продолжительных любовных отношениях с неким известным актером, который был значительно старше нее. По ее словам, оказалось, что мужчине доставляло куда большее удовольствие заниматься оральным сексом с молодой Прокловой и даже мастурбировать, чем совокупляться с самой актрисой.