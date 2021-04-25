Илья Милохин сбежал из наркологической клиники

Илья Милохин, брат звезды TikTok Дани Милохина, сбежал из клиники, где лечился от наркотической зависимости.

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Мария пока не озвучивала свое видение данной истории. Ранее она говорила, что завершает работу с Ильей из-за того, что тот не выполняет условия контракта и срывает выступления.

«Мы до последнего пытались наладить с ним контакт. Но недавно он сорвал концерт у группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что вновь начал употреблять запрещенные вещества. Больно? Честно, да», - признавалась Погребняк.

Очередной шанс вылечиться 20-летний Илья не использовал. Об этом он сам написал в социальной сети.

«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость».

Как ранее писал «Рамблер», по словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.