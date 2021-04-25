В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Илья Милохин сбежал из наркологической клиники

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Илья Милохин, брат звезды TikTok Дани Милохина, сбежал из клиники, где лечился от наркотической зависимости.
Илья Милохин сбежал из наркологической клиники
Фото: InstagramInstagram
Об этом рассказала Мария Погребняк, владелица ТикТок-хауса, куда входит артист, - сообщает СтарХит.
Мария пока не озвучивала свое видение данной истории. Ранее она говорила, что завершает работу с Ильей из-за того, что тот не выполняет условия контракта и срывает выступления.
«Мы до последнего пытались наладить с ним контакт. Но недавно он сорвал концерт у группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что вновь начал употреблять запрещенные вещества. Больно? Честно, да», - признавалась Погребняк.
Очередной шанс вылечиться 20-летний Илья не использовал. Об этом он сам написал в социальной сети.
«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость».
Как ранее писал «Рамблер», по словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.
Илья заявил, что больше не хочет жить в доме, собрал свои вещи и уехал.
Шоу-бизнес,Мария Погребняк,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители