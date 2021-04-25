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Борщеву долгое время травили из-за внешности

Ирина Лебедева
1 час назад
Елена Борщева, российская актриса и звезда проекта Comedy Woman, вместе с супругом Валерием Юшкевичем были гостями телепрограммы «Однажды» на НТВ.
Борщеву долгое время травили из-за внешности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Экс-участница команды КВН «Сборная Пятигорска» рассказала, как в свое время ее травили из-за нестандартной внешности.
«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью, шутили. Помню, что одна пожилая женщина подошла ко мне после игры и причитала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!» Это я запомнила», - приводит слова актрисы Экспресс Газета.
Елена призналась, что раньше очень переживала. Сейчас же ей смешно вспоминать подобные ситуации.
Отчасти потому, что сейчас она уже взрослая и полностью состоявшаяся актриса, жена и мать.
А также потому, что ее муж во всем ее поддерживает и для него она самая прекрасная женщина в мире. У них растут две дочери.
«Он произвел на меня первое впечатление, начались отношения. Буквально спустя пять дней после знакомства он сказал, что очень хочет семью Мы любим друг друга. Мы вместе и хотим быть вместе всегда», - уверена Борщева.
Как ранее сообщал «Рамблер», Елена Борщева в 2005 году вышла замуж за тренера по фитнесу Валерия Юшкевича. А через два года у них родилась дочь Марта.
Долгое время супруги мечтали вновь стать родителями. Елена смогла забеременеть с помощью процедуры ЭКО. И 1 апреля 2015 года в семье произошло пополнение. На свет появилась малышка Ума.
Шоу-бизнес,Елена Борщева,НТВ,
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