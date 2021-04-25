Борщеву долгое время травили из-за внешности

Елена Борщева , российская актриса и звезда проекта Comedy Woman, вместе с супругом Валерием Юшкевичем были гостями телепрограммы «Однажды» на НТВ.

Экс-участница команды КВН «Сборная Пятигорска» рассказала, как в свое время ее травили из-за нестандартной внешности.

«После одной из игр КВН смеялись над моей внешностью, шутили. Помню, что одна пожилая женщина подошла ко мне после игры и причитала: «Что ж они над вами так издеваются? Да вы же такая красавица, такая красивая! С чего они решили по-другому? Не слушайте их!» Это я запомнила», - приводит слова актрисы Экспресс Газета.

Елена призналась, что раньше очень переживала. Сейчас же ей смешно вспоминать подобные ситуации.

Отчасти потому, что сейчас она уже взрослая и полностью состоявшаяся актриса, жена и мать.

А также потому, что ее муж во всем ее поддерживает и для него она самая прекрасная женщина в мире. У них растут две дочери.

«Он произвел на меня первое впечатление, начались отношения. Буквально спустя пять дней после знакомства он сказал, что очень хочет семью Мы любим друг друга. Мы вместе и хотим быть вместе всегда», - уверена Борщева.

Как ранее сообщал «Рамблер», Елена Борщева в 2005 году вышла замуж за тренера по фитнесу Валерия Юшкевича. А через два года у них родилась дочь Марта.