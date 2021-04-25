Моргенштерн и Занатуллина снялись обнаженными

Скандальный рэпер и его подруга выложили в интернет эротические фотографии с одинаковыми подписями в микроблогах.
«я всегда забираю все самое лучшее.
и мужчин (женщин) это тоже касается.
Алишер и Дилара знакомы еще с Уфы, с тех времен, когда миллионные доходы и армии поклонников им еще и не снились.
Был период, когда стремительно набравший популярность рэпер увлекся столичными красотками, но это продлилось недолго.
Пара снова вместе. Звезды совсем молоды – Диларе 21 год, ее возлюбленному – 23.
Фолловеры неоднозначно восприняли откровенные фотографии парочки.
«Когда ждал её 18-летия что б фотки в инсту кидать», «А чему тут завидовать то?», «Продолжение в ПорнХабе».
Как ранее писал
«Рамблер», на прошлой неделе в отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков.
Он пожаловался на клипы Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family.