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Моргенштерн и Занатуллина снялись обнаженными

Ирина Лебедева
1 час назад
Скандальный рэпер и его подруга выложили в интернет эротические фотографии с одинаковыми подписями в микроблогах.
Моргенштерн и Занатуллина снялись обнаженными
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«я всегда забираю все самое лучшее.
и мужчин (женщин) это тоже касается.
не завидуйте плез.
а хотя нет, завидуйте».
Алишер и Дилара знакомы еще с Уфы, с тех времен, когда миллионные доходы и армии поклонников им еще и не снились.
Был период, когда стремительно набравший популярность рэпер увлекся столичными красотками, но это продлилось недолго.
Пара снова вместе. Звезды совсем молоды – Диларе 21 год, ее возлюбленному – 23.
Фолловеры неоднозначно восприняли откровенные фотографии парочки.
«Когда ждал её 18-летия что б фотки в инсту кидать», «А чему тут завидовать то?», «Продолжение в ПорнХабе».
Как ранее писал «Рамблер», на прошлой неделе в отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков.
Поводом стало заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова.
Он пожаловался на клипы Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family.
Шоу-бизнес,Дмитрий Носов,ЛДПР,
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