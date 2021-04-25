Моргенштерн и Занатуллина снялись обнаженными

Скандальный рэпер и его подруга выложили в интернет эротические фотографии с одинаковыми подписями в микроблогах.

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«я всегда забираю все самое лучшее.

и мужчин (женщин) это тоже касается.

не завидуйте плез.

а хотя нет, завидуйте».

Алишер и Дилара знакомы еще с Уфы, с тех времен, когда миллионные доходы и армии поклонников им еще и не снились.

Был период, когда стремительно набравший популярность рэпер увлекся столичными красотками, но это продлилось недолго.

Пара снова вместе. Звезды совсем молоды – Диларе 21 год, ее возлюбленному – 23.

Фолловеры неоднозначно восприняли откровенные фотографии парочки.

«Когда ждал её 18-летия что б фотки в инсту кидать», «А чему тут завидовать то?», «Продолжение в ПорнХабе».

Как ранее писал «Рамблер», на прошлой неделе в отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков.