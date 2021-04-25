В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Садальский высмеял скандальные откровения Прокловой

Ирина Лебедева
9 минут назад
Недавно в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ Елена Проклова в деталях рассказала, как ее, тогда еще несовершеннолетнюю, домогался известный актер, имя которого она называть не стала.
"Бабка": Садальский высмеял Проклову за изнасилования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Станислав Садальский в инстаграме посмеялся над «законсервированной» клубничкой».
«На Красной площади сидит бабка и орет: «Насилуют! Помогите! Насилуют!». Подходит полиция: «Бабка, чего орешь? Кто тебя насилует?» А бабка отвечает: «Так 40 лет назад изнасиловали». — «А сейчас чего орешь?» — «Так приятно вспомнить!»
По мнению Садальского, этот неприличный анекдот прекрасная иллюстрация заявлений Прокловой.
Подписчики поддержали актера. Они не понимают, зачем раскапывать сомнительные истории столетней давности, тем более что человек, чье имя не назвали, уже ушел из жизни и не может ответить.
И видят единственный смысл – гонорар за выступление.
«Я считаю, что бабло и хайп заняли ведущие позиции на просторах нашего телевидения».
Как ранее писал «Рамблер», Станислав Садальский в своем микроблоге написал о том, как сложно жить в России людям старшего поколения.
В общем и целом, считает Садальский, пожилые люди – изгои.
У них много общего с маленькими детьми, схожие потребности. Но общественное мнение сконцентрировано на заботу о малышах, а старики никому не нужны.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Станислав Садальский,Лера Кудрявцева,НТВ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители