"Бабка": Садальский высмеял Проклову за изнасилования

Недавно в программе Леры Кудрявцевой
«Секрет на миллион» на НТВ Елена Проклова
в деталях рассказала, как ее, тогда еще несовершеннолетнюю, домогался известный актер, имя которого она называть не стала.
«На Красной площади сидит бабка и орет: «Насилуют! Помогите! Насилуют!». Подходит полиция: «Бабка, чего орешь? Кто тебя насилует?» А бабка отвечает: «Так 40 лет назад изнасиловали». — «А сейчас чего орешь?» — «Так приятно вспомнить!»
По мнению Садальского, этот неприличный анекдот прекрасная иллюстрация заявлений Прокловой.
Подписчики поддержали актера. Они не понимают, зачем раскапывать сомнительные истории столетней давности, тем более что человек, чье имя не назвали, уже ушел из жизни и не может ответить.
И видят единственный смысл – гонорар за выступление.
«Я считаю, что бабло и хайп заняли ведущие позиции на просторах нашего телевидения».
Как ранее писал
«Рамблер», Станислав Садальский в своем микроблоге написал о том, как сложно жить в России людям старшего поколения.
В общем и целом, считает Садальский, пожилые люди – изгои.
У них много общего с маленькими детьми, схожие потребности. Но общественное мнение сконцентрировано на заботу о малышах, а старики никому не нужны.