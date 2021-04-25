Собчак ответила Шнурову на оскорбительные слова

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Однако после развода лидер группировки «Ленинград» не только прекратил дружеское общение с теледивой, но и переметнулся в стан ее недоброжелателей.

Еще жива в памяти публики их стихотворная перепалка. И вот в недавнем интервью Наталье Стрелец политизировавшийся артист публично отрекся от давней дружбы, назвав Собчак «удобным» оппонентом.

«В Собчак — как в горячую сковородку — если плюнул, то обязательно зашипит. Если туда пнул, то точно будет ответ. Поэтому с ней удобно. Что значит дружили?! Если вы видели десять фотографий моих на светских мероприятиях в обнимку с Ксенией Собчак, то там есть еще порядка 20 телок, которых я обнимаю Она так понимала, ну, она дружит со всеми Что думает Ксения Собчак обо мне и думает ли вообще — плевать!», - заявил Шнуров.

Ксения не оставила этот выпад без внимания. В инстаграме она разместила интервью заклятого приятеля и посвятила разбору ситуации большой пост.

Телеведущая объяснила, что изменить свою жизнь и круг своих друзей вполне может всякий. Это право человека.

Но говорить гадости о людях, которые были когда-то близкими и шли по жизни рядом по меньшей мере непорядочно.

«Может ты и правда „любую телку“ зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с „телками“ отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летят сотни в день. Но от бывших друзей — я их еще чувствую», - Ксения считает подобное поведение предательством и ударом из-за угла.

Собчак обратилась и к тем людям, которые сейчас находятся рядом с Сергеем. Она попросила их не забывать о том, что предавший раз будет делать то постоянно.

Что же касается лично Шнурова, то она с сожалением констатировала, что ним произошла непоправимая «метаморфоза»