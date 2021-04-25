Двойника Баскова втянули в скандал с наследством актера Булдакова

На фоне множества скандалов по поводу наследства актера Баталова, похоже, развивается еще один – связанный с наследством актера Булдакова.

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Знакомые его вдовы Людмилы обеспокоены внезапно возникшей дружбой между ней и 50-летним актером эстрады, театра и кино пародистом Эдуардом Гладким (известным, в частности, пародированием Николая Баскова ).

В обществе Людмилы Эдуард появился сразу после похорон ее супруга, причем первое время называл себя ее родственником, - сообщает НТВ.

Старинные друзья женщины переживают, что вокруг нее вьются ранее незнакомые люди.

Ходят слухи, что Людмилу опаивают некими лекарствами. Во всяком случае, она уже перестала выходить на улицу.

За последнее время был продан принадлежавший покойному Булдакову дом в Подмосковье.

Приглашенный Эдуардом риэлтор заявил, что эти деньги вдове нужны для установки надгробного памятника.

Однако близкие сопоставляют суммы и подозревают, что дело тут нечисто. И боятся, что оставшуюся недвижимость перепишут на Гладкого.

Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Булдаков, скончавшийся 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, завещал все свое имущество супруге Людмиле.

По ее словам, Алексею Булдакову принадлежали квартира, дачный дом и машина.

Согласно завещанию, теперь это имущество принадлежит ей.