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«Пробила дно»: пользователи Сети затравили Елену Проклову за рассказ об изнасиловании

Экспресс газета
2 часа назад
Пользователи Интернета неоднозначно отреагировали на скандальные откровения 67-летней российской актрисы театра и кино Елены Прокловой. Напомним, что в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ знаменитость призналась, что некий известный престарелый артист насиловал ее с 15-летнего возраста. При этом никаких имен Елена Игоревна не назвала, однако многие убеждены, что речь идет об Олеге Табакове.
«Дно»: Проклову затравили за рассказ об изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Многие телезрители Проклову поддержали, однако большинство комментариев в Сети носит негативный характер. Их приводит издание «Комсомольская правда», журналисты которого внимательно изучили реплики в социальных сетях. Некоторые считают, что актриса решила привлечь к себе дополнительное внимание либо же просто подзаработать. Другие же осуждают звезду картины «Снежная королева» за то, что она так и не назвала имя насильника.
«Проклова пробила моральное дно. На харассменте решила подработать. Заодно вспомнить свою «боевую» молодость», «Cпекулировать такими вещами — ниже низкого. Все, что она рассказала, конечно, ужасно, но стоило это разглашать, даже за большие деньги?», «Лена, если уж замахнулась - бей! Но ты просто играла, как и всегда, и получила за свою, очередную игру гонорар! И это - позор! Жалко детей «подозреваемого». Так поступать подло», «Проклова, во избежание разных спекуляций, могла бы назвать имя своего «воздыхателя», чтобы на других не бросать тень. Она за это двуличие и недоговоренность получила бабки», - высказываются пользователи Сети.
Любопытно, что сама Елена Проклова объяснила свое нежелание называть имя извращенца объяснила тем, что у него остались семья, дети, внуки, огромное количество учеников. Разумеется, они не имеют никакого отношения к произошедшему, но вся эта ситуация может серьезно вывести их из себя. При этом актриса оговорилась, что она была не единственной молодой девушкой, которая стала жертвой сексуальных домогательств со стороны этого актера.
Шоу-бизнес,Елена Проклова,Олег Табаков,НТВ,
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