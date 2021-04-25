«Дно»: Проклову затравили за рассказ об изнасиловании

«Проклова пробила моральное дно. На харассменте решила подработать. Заодно вспомнить свою «боевую» молодость», «Cпекулировать такими вещами — ниже низкого. Все, что она рассказала, конечно, ужасно, но стоило это разглашать, даже за большие деньги?», «Лена, если уж замахнулась - бей! Но ты просто играла, как и всегда, и получила за свою, очередную игру гонорар! И это - позор! Жалко детей «подозреваемого». Так поступать подло», «Проклова, во избежание разных спекуляций, могла бы назвать имя своего «воздыхателя», чтобы на других не бросать тень. Она за это двуличие и недоговоренность получила бабки», - высказываются пользователи Сети.