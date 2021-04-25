Ярмольник выставил на продажу ретро-автомобиль

Ярмольник владеет автомобилем уже 11 лет. Телеведущий намеревается продать редкий автомобиль за 3 миллиона рублей. Актер уточнил, что готов продать машину лишь в надежные руки. В качестве бонуса он предлагает личную встречу, автограф и фото с артистом.

В объявлении на сайте Auto.ru указано, что первым владельцем «Победы» был главный инженер Горьковского автомобильного завода. На авто он проехал всего 3000 км. После этого машина хранилась в отапливаемом гараже до тех пор, пока ее не купил Ярмольник.