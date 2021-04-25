В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ярмольник выставил на продажу ретро-автомобиль за 3 миллиона

Ura.Ru
1 час назад
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник продает раритетный автомобиль «Победа» 1955 года выпуска. Об этом он заявил в программе «Ты не поверишь!».
Ярмольник выставил на продажу ретро-автомобиль
Фото:  URA.RU URA.RU
скриншот сайта Auto.ru
«На ней и сейчас написано: „Леонид Ярмольник, 1954 год“. Дата его рождения. Она сделана под такси. Отдельно поставили фонарь, таксометр настоящий», — передает НТВ слова сотрудника музея, где стоит «Победа».
Ярмольник владеет автомобилем уже 11 лет. Телеведущий намеревается продать редкий автомобиль за 3 миллиона рублей. Актер уточнил, что готов продать машину лишь в надежные руки. В качестве бонуса он предлагает личную встречу, автограф и фото с артистом.
В объявлении на сайте Auto.ru указано, что первым владельцем «Победы» был главный инженер Горьковского автомобильного завода. На авто он проехал всего 3000 км. После этого машина хранилась в отапливаемом гараже до тех пор, пока ее не купил Ярмольник.
Шоу-бизнес,Леонид Ярмольник,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители