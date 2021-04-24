У Аниты Цой серьезное осложнение после коронавируса

Аните Цой предстоит серьезная операция. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ певица рассказала, что у нее отнялась левая рука.

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Сама Анита объясняет свою болезнь последствиями перенесенного в прошлом году ковида .

Тогда она достаточно тяжело переболела, лежала в больнице с поражением легких.

«Вследствие постковидного синдрома у меня заморожено плечо. Майские праздники я хотела провести с шашлыками, с друзьями, с огородом, но у меня ничего не получится. Разные врачи разных стран подтвердили, что ухудшение все-таки произошло», - цитирует ее слова Экспресс Газета.

Оперировать Цой будут в Германии. Однако пока попасть туда непросто – действуют пандемийные ограничения.

Тем не менее певица надеется решить эту проблему, чтобы летом уже быть здоровой.

Как ранее писал «Рамблер», в июне 2020 года стало известно, что Анита Цой была госпитализирована в одну из больниц Москвы с диагнозом коронавирус.