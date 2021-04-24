Боня не подает на алименты, чтобы не содержать мужа

Союз Виктории Бони и наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита разрушился четыре года назад.

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Их дочь, 9-летняя Анджелина-Летиция осталась с матерью. Виктория решила перебраться в Монако , где живет ее бывший супруг, чтобы девочка могла больше общаться с отцом.

Телеведущая арендует большую квартиру с террасой и видом на Средиземное море. Логично предположить, что ей помогает Смерфит. Но, как оказалось, это не так.

«Конечно, жить в Монако недешево. Это дорого. Если посчитать на рубли, самые минимальные расходы с квартирой, с няней, с едой, это около двух миллионов рублей в месяц. И эти деньги я зарабатываю сама. Когда мы расстались с моим бывшим мужем, он сказал: «Я смогу тебе оплачивать квартиру первые полгода. Дальше ты должна будешь сама снимать жилье. Ты сама должна будешь оплачивать все счета. Я буду оплачивать только няню для дочки», - приводит слова Виктории «Комсомольская правда».

Однако со временем дела Алекса пришли в упадок. И теперь он не оплачивает даже няню. Боня рассказала, что собиралась подать на официальные алименты. Но, как оказалось, тут можно попасть в ловушку.

«Когда он убрал няню, я ему решила сказать, что подам на алименты. Тогда он сказал: «Если ты подашь на алименты, то, может быть, тебе придется платить мне деньги, потому что ты зарабатываешь больше меня». То есть, по сути, я еще могу платить алименты мужчине. Вот так устроены европейские законы», - посетовала 41-летняя светская львица.

Хотя Алекс – сын состоятельного ирландского бизнесмена Майкла Смерфита, владельца крупнейшей в мире корпорации по производству крафтовой упаковки, у него нет доступа к семейному состоянию.

Как ранее писал «Рамблер», известная телеведущая, модель и блогер Виктория Боня выступила с новым заявлением по поводу 5G.