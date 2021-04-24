Фото звезды «Холостяка» нашли на сате эскортниц

Кристина Романова явно завоевала симпатии Тимати на шоу «Холостяк». Она сразу получила розу первого впечатления.

Фото: Instagram Instagram

И в дальнейшем музыкант не раз приглашал девушку на свидания.

Однако на днях в сети разгорелся скандал. Фотографии Кристины обнаружились на сайте эскорт-услуг. Как положено, с указанием услуг и цены за них.

Кристине пришлось оправдываться, рассказав, что еще в 2019 году она подавала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ее иск был удовлетворен. Однако сейчас фото появились вновь.

Девушке пришлось публично признаться, что у нее есть личный враг.

Это ее бывший бойфренд из Италии. У него с Кристиной был роман, и он даже сделал ей предложение руки и сердца.

Но очень быстро любовь закончилась, он начал унижать свою подругу, и даже попытался приучить к наркотикам.

Кристине пришлось разорвать отношения и сбежать.

«Да, я виновата. Моя ошибка: влюбиться в плохого человека и довериться ему. Я его знаю, он не остановится ни перед чем, чтобы испортить мою жизнь. А сексуальная жизнь, личные записи должны оставаться в личном доступе. Вы можете обвинять меня и называть как хотите: шлюха, эскортница, проститутка... Но будьте готовы, что в таком мире следующей жертвой можете оказаться вы. Выбирайте мужчин правильно», - цитирует слова девушки СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», Тимур Юнусов объявил, что закрывает проект «Холостяк», якобы потому, что пользователи Сети обвинили его в «сливе» предстоящего финала и вообще завалили интернет отрицательными отзывами.