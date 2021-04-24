Соседов посмеялся над слухами о безденежье Зверева

В СМИ прошла информация о том, что из-за пандемийных ограничений бизнес гламурного стилиста Сергея Зверева рухнул и он находится в бедственной ситуации.

Фото: Instagram Instagram

Кто-то из друзей стилиста рассказал, что тому даже не на что купить продукты.

Музыкальный критик Сергей Соседов не удержался, чтобы не прокомментировать эту новость.

«Вы знаете, не верьте никогда в бедственное положение артистов. Это вообще не та тема. У артистов нет бедственного положения в принципе. Тем более у известных артистов. У них по определению не может быть бедственного положения», - приводит его слова 5 Канал.

Соседов считает, что звездам, владеющим различной недвижимостью, дорогим имуществом и несколькими автомобилями просто неприлично говорить о бедности. И он лично готов поменяться с кем-то из «обедневших».

«Это все уловки, очень некрасивые. И артистам надо помолчать о бедственном положении. Тем более перед людьми, которые живут на очень скромные деньги. И хочется сказать им, тем, кто жалуется: нам бы всем ваше бедственное положение. Вот я бы тоже хотел быть в бедственном положении, как топовые артисты. Как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев».

Слова друга о том, что у Зверева нет денег купить еды, вызвали у Соседова смех.

«Продукты не может купить, ну это смешно! Пусть он к соседке-пенсионерке зайдет, в соседний подъезд, или в соседний дом. Наверное, он живет не в таком доме, где живут простые пенсионеры на 15-20 тысяч рублей».

Как ранее писал «Рамблер», музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что суд признал его право не верить дирекции Первого канала после скандала на шоу «Голос.Дети».

Дочь певицы Алсу выиграла шестой сезон шоу «Голос.Дети» по результатам зрительского голосования. Позже стало известно об имевших место подтасовках в ее пользу.