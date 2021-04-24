Гузеева рассказала, что сниматься в «Тик-Токе» ей скучно

Лариса Гузеева была членом жюри шоу «ТикТок Талант» на телеканале «Пятница!» целый сезон.

Казалось бы, роликами для этой сети вполне могла бы увлечься ее дочь, Ольга Бухарина, а сама Гузеева снималась бы вместе с ней.

Однако Лариса не уверена, что Ольга всерьез увлечется этим занятием. Да, Ольга любит веселый косплей. Но по настроению.

Требуется мотивация, а с этим сложно.

«У нее действительно это хорошо получается. Но она, как и я, быстро перегорает. Я не могу долго заниматься чем-то одним. Мне становится скучно и неинтересно. Чтобы что-то получилось, должна быть система. Нужно долго снимать, ездить в «Тик-Ток»-дома, монтировать. А я не вижу цели, ради чего это делать. Если будет мотивация – да, может быть», - приводит слова исполнительницы главной роли в фильме «Жестокий романс» teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева и блогер Валя Karna.val стали членами жюри шоу «ТикТок Талант» и поспорили о современном искусстве.

Одним из участников программы стал музыкант, который спроектировал и собрал музыкальный инструмент из водопроводных труб - трубофон - и сыграл Моцарта.

Он сказал, что трубы звучат очень интересно - как аналоговый синтезатор.