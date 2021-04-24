Агузарова поразила публику изменившейся внешностью

Жанна Агузарова практически не бывает на светских тусовках.

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Тем неожиданнее было ее появление на White Party журнала «КиноРепортер», организованной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля.

Эпатажная звезда, по условиям вечеринки, была в белом наряде.

Маску Агузарова одевать не стала, а вот прозрачные перчатки были в тему. Но в целом внешне 58-летняя певица была мало узнаваема, - пишут 7 Дней.

Публика привыкла к ее смелым экспериментам с внешностью. К оранжевым волосам, инопланетным нарядам и разрисованному лицу.

Сейчас же на White Party присутствовала ухоженная и даже не особо экстравагантная дама.

Присутствующие решили, что, помимо смены стиля, Агузарова сделала еще и пластику лица. Причем не слишком удачно, отчего стала выглядеть несколько карикатурно.

Как ранее писал «Рамблер», российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом.