Агузарова поразила публику изменившейся внешностью

Тем неожиданнее было ее появление на White Party журнала «КиноРепортер», организованной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля.
Эпатажная звезда, по условиям вечеринки, была в белом наряде.
Маску Агузарова одевать не стала, а вот прозрачные перчатки были в тему. Но в целом внешне 58-летняя певица была мало узнаваема, - пишут
7 Дней.
Публика привыкла к ее смелым экспериментам с внешностью. К оранжевым волосам, инопланетным нарядам и разрисованному лицу.
Сейчас же на White Party присутствовала ухоженная и даже не особо экстравагантная дама.
Присутствующие решили, что, помимо смены стиля, Агузарова сделала еще и пластику лица. Причем не слишком удачно, отчего стала выглядеть несколько карикатурно.
Как ранее писал
«Рамблер», российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом.
Пластинка, представленная в Сети, получила название "Королева Сансета".