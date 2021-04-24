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Шура осудил Киркорова за огромные траты на наряды

Ирина Лебедева
2 часа назад
Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, был гостем YouTube-шоу «Не приятно обсуждать».
Шура осудил Киркорова за огромные траты на наряды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певец высказал свое мнение о нынешнем отечественном шоу-бизнесе и наиболее ярких его представителях.
Так, современная эстрада Шуру не впечатляет. Он сказал, что популярность нынешних эпатажных исполнителей – это популярность бабочек-одновневок, и отметил, что в своем стремлении добиться популярности «молодняк» не знает меры.
Признанных звезд шоу-бизнеса Медведев упрекнул в заигрывании с молодежью. Так, досталось Филиппу Киркорову за трек с Давой.
«Не благородное дело – коллаборации эти».
Наряды короля отечественной поп-музыки также подверглись критике. Вернее, те колоссальные суммы, которые Киркоров тратит на свою одежду.
«Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Мне это не близко. Сегодня ходил в магазин, купил на 30 тысяч вещей себе. Лучше отдам деньги российскому дизайнеру, чем буду переплачивать 250 миллионов за какую-то куртку. Да на фиг оно мне сдалось!», - цитирует слова Шуры Экспресс-газета.
Как ранее сообщал «Рамблер», певец Филипп Киркоров заявил, что хочет, чтобы его похоронили в гробу со стразами.
Такое пожелание он высказал в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Александр Медведев,
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