Стендап-комик Соболев оскорбил Семенович

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Илья принял участие в специфическом скандальном YouTube-шоу Comment Out, где участники либо пишут гадости звездам, либо выполняют некое задание на грани фола или даже за гранью.

38-летний отец трех дочерей Соболев написал Семенович:

«Зная, что после кофе всегда хочется похезать (проще говоря - сходить в туалет по-большому), странно, что ты еще не похудела на 200 килограммов».

А в ответ на справедливое негодование фолловеров сообщил:

«Она - ваша сексуальная фантазия, а для меня просто какальный аппарат».

Как ранее писал «Рамблер», Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».