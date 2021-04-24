Стендап-комик Соболев оскорбил Семенович

Илья принял участие в специфическом скандальном YouTube-шоу Comment Out, где участники либо пишут гадости звездам, либо выполняют некое задание на грани фола или даже за гранью.
38-летний отец трех дочерей Соболев написал Семенович:
«Зная, что после кофе всегда хочется похезать (проще говоря - сходить в туалет по-большому), странно, что ты еще не похудела на 200 килограммов».
А в ответ на справедливое негодование фолловеров сообщил:
«Она - ваша сексуальная фантазия, а для меня просто какальный аппарат».
Как ранее писал
«Рамблер», Анна Семенович не смогла купить квартиру в Стамбуле из-за закрытия границ. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».
Семенович подбирала варианты с помощью риелтора, однако сделать окончательный выбор и закрыть сделку она сможет только после открытия границ с Турцией.