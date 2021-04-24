Савичева разочарована в телепроекте «Маска»

Юлия Савичева рассказала, что популярная программа «Маска» показалась ей бесполезной и скучной.

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В интервью телепередаче «Вокруг ТВ» певица рассказала, что ей неинтересно участвовать в «шоу ради шоу».

«Маска» основана на том, что участники прячут внешность и меняют голос так, чтобы нельзя было угадать, кто скрывается под маскарадным костюмом.

Юлия сочла, что это занятие не стоит сил и времени.

«Спеть по-другому я могу. Но из недели в неделю стирать себя как артиста — тут вопрос Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось, и дальше что? Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом?» - цитирует слова Савичевой 5 Канал.

Как считает звезда, гораздо полезнее для ее было участие в проекте «Один в один».

Да, там приходилось гримироваться ради внешнего сходства, но, ч то основное – приходилось «подтягивать» себя, чтобы изображать легендарных исполнителей.

И это была серьезная работа, которая способствовала развитию артистов.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Юлия Савичева надорвала мышцы пресса и попала в больницу.