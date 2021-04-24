Савичева разочарована в телепроекте «Маска»

Юлия Савичева
рассказала, что популярная программа «Маска» показалась ей бесполезной и скучной.
В интервью телепередаче «Вокруг ТВ» певица рассказала, что ей неинтересно участвовать в «шоу ради шоу».
«Маска» основана на том, что участники прячут внешность и меняют голос так, чтобы нельзя было угадать, кто скрывается под маскарадным костюмом.
Юлия сочла, что это занятие не стоит сил и времени.
«Спеть по-другому я могу. Но из недели в неделю стирать себя как артиста — тут вопрос Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось, и дальше что? Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом?» - цитирует слова Савичевой 5 Канал.
Как считает звезда, гораздо полезнее для ее было участие в проекте «Один в один».
Да, там приходилось гримироваться ради внешнего сходства, но, ч то основное – приходилось «подтягивать» себя, чтобы изображать легендарных исполнителей.
И это была серьезная работа, которая способствовала развитию артистов.
Как ранее сообщал
«Рамблер», певица Юлия Савичева надорвала мышцы пресса и попала в больницу.
Артистка объяснила поклонникам, что получила травму в ходе репетиции, и рассказала, что каждый поворот в сторону доставлял ей дикую боль.