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Вовк рассказала, как избежала тюрьмы

News.ruиещё 1
24 апреля 2021
Ангелина Вовк рассказала случай из своей профессиональной жизни, который мог ей стоить свободы. Ведущая расхохоталась в прямом эфире в день похорон бывшего министра культуры СССР Ирины Фурцевой, поведала Вовк в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.
Вовк рассказала, как избежала тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
История произошла в октябре 1974 года. Ведущая прочла программу телевидения, но в конце забыла выключить микрофон. Причиной послужило большое волнение, которое на тот момент испытывала молодой диктор.
Я очень волновалась, ведь это был прямой эфир, и я боялась ошибиться. На радостях, что все получилось, я захохотала демоническим смехом, а в это время показывали кадры похорон, — вспоминает Вовк.
По словам ведущей, инцидент мог закончиться для неё крайне плачевно. Но начальник даже не поверил, что это смеялась именно она, так как ведущая читала в эфире текст тёплым голосом. Но избежать наказания ей так и не удалось. Увольнять ведущую не стали, но лишили премии.
Ангелина Вовк проработала на российском телевидении более 40 лет. За это время она вела программы «Голубой огонёк», «Спокойной ночи, малыши», «Будильник». Также ведущая была лицом такой передачи как «Песня года», концертов и конкурсов.
Как сообщалось ранее, певец Юлиан прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе с Ангелиной Вовк. На серьёзный роман с артистом намекнула сама телеведущая.
Шоу-бизнес,Общество,Ангелина Вовк,
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