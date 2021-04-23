Наталья Штурм обвинила Дану Борисову в наркомании

«Как-то она меня попросила сделать ей скидку на сантехнику. Я ее на своей машине повезла на рынок. Она была вместе с дочкой, которая, кстати, просто не давала сказать и слова. Все время разговаривала, вела себя невоспитанно», - рассказала Штурм.
«Каково же было мое удивление, когда потом она сказала, что мы с ней в ссоре. ( ) Я была в шоке. И тут Борисова мне пишет: «Давай с тобой организуем скандал!» Конечно, я отказалась», - заявила певица.
«Это заявляет женщина с помятым лицом, которая уверяет, что давно уже соскочила и не употребляет. А на самом деле, по моему мнению и по мнению моих звездных друзей, употребляет и еще как! Посмотрите, у нее всегда неестественно глаз блестит!» - возмутилась Штурм.