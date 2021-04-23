Наталья Штурм обвинила Дану Борисову в наркомании

На рынке Штурм «ходила и выбивала для Борисовой низкие ценники у своих людей». По словам певицы, Дана Борисова была ей благодарна.

Также Наталья Штурм отреагировала на заявление Борисовой о том, что за холодильник певица готова на все, намекая на интим с продавцами.