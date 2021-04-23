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"До сих пор употребляет": Наталья Штурм обвинила Дану Борисову в наркомании

Вероника Полынина
25 минут назад
Певица Наталья Штурм раскрыла причины конфликта с телеведущей Даной Борисовой.
Наталья Штурм обвинила Дану Борисову в наркомании
Фото: InstagramInstagram
В интервью «Собеседнику» Штурм посетовала на то, что Борисова постоянно к ней «прикапывается», а также предположила, что телеведущая по-прежнему употребляет наркотики.
«Как-то она меня попросила сделать ей скидку на сантехнику. Я ее на своей машине повезла на рынок. Она была вместе с дочкой, которая, кстати, просто не давала сказать и слова. Все время разговаривала, вела себя невоспитанно», - рассказала Штурм.
На рынке Штурм «ходила и выбивала для Борисовой низкие ценники у своих людей». По словам певицы, Дана Борисова была ей благодарна.
«Каково же было мое удивление, когда потом она сказала, что мы с ней в ссоре. ( ) Я была в шоке. И тут Борисова мне пишет: «Давай с тобой организуем скандал!» Конечно, я отказалась», - заявила певица.
Также Наталья Штурм отреагировала на заявление Борисовой о том, что за холодильник певица готова на все, намекая на интим с продавцами.
«Это заявляет женщина с помятым лицом, которая уверяет, что давно уже соскочила и не употребляет. А на самом деле, по моему мнению и по мнению моих звездных друзей, употребляет и еще как! Посмотрите, у нее всегда неестественно глаз блестит!» - возмутилась Штурм.
Ранее, как писал «Рамблер», певица Анна Калашникова заявила, что Борисова страдает биполярным расстройством психики, доставляя неудобства в первую очередь своим маме и дочери. Певицу поддержала модель Алёна Кравец. Она заявила, что раньше Борисова посылала откровенные видео ее мужу Руслану. Светская львица предположила, что от частого употребления наркотиков у телеведущей могла развиться амнезия.
Шоу-бизнес,Алена Кравец,Наталья Штурм,Анна Калашникова,Дана Борисова,
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