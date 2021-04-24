Гузеева вслед за Долиной поспорила с Валей Karna.val

Фото: РИА Новости РИА Новости

Одним из участников программы стал музыкант, который спроектировал и собрал музыкальный инструмент из водопроводных труб - трубофон - и сыграл Моцарта. Он сказал, что трубы звучат очень интересно - как аналоговый синтезатор.

Валя Karna.val похвалила музыканта, но Гузееву он не впечатлил.

«А можно вопрос, зачем нам такое количество прекрасных инструментов, которое создало человечество? < > По мне, дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь», - сказала она.

Валя вступилась за молодого человека и отметила, что он смог «додуматься до того, чтобы собрать абсолютно новый инструмент, которого нет на Земле».

«Извлечение этого звука из канализационной трубы вас настолько потрясло, что вы сказали: вау, как до сих пор человечество не додумалось и не создало это?» - сказала в ответ Гузеева.

Как писал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина и Валя Karna.val стали участницами нового выпуска шоу «Музыкалити», в котором артисты разных поколений ставят оценки музыкальным новинкам.

Одной из песен, которую оценивали гостьи, оказался трек Вали «Не сплю ночами». Долина заявила, что ей понравилась мелодия, и посоветовала Вале учиться пению - «данные есть, но нужно учиться управлять голосом». Валя возразила, что учеба может помешать ее карьере.