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Гузеева вслед за Долиной поспорила с Валей Karna.val

Елена Прошина
10 минут назад
Телеведущая Лариса Гузеева и певица Валя Karna.val стали членами жюри шоу «ТикТок Талант» и поспорили о современном искусстве. Выпуск шоу опубликован на YouTube.
Гузеева вслед за Долиной поспорила с Валей Karna.val
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одним из участников программы стал музыкант, который спроектировал и собрал музыкальный инструмент из водопроводных труб - трубофон - и сыграл Моцарта. Он сказал, что трубы звучат очень интересно - как аналоговый синтезатор.
Валя Karna.val похвалила музыканта, но Гузееву он не впечатлил.
«А можно вопрос, зачем нам такое количество прекрасных инструментов, которое создало человечество? < > По мне, дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь», - сказала она.
Валя вступилась за молодого человека и отметила, что он смог «додуматься до того, чтобы собрать абсолютно новый инструмент, которого нет на Земле».
«Извлечение этого звука из канализационной трубы вас настолько потрясло, что вы сказали: вау, как до сих пор человечество не додумалось и не создало это?» - сказала в ответ Гузеева.
Как писал «Рамблер», ранее певица Лариса Долина и Валя Karna.val стали участницами нового выпуска шоу «Музыкалити», в котором артисты разных поколений ставят оценки музыкальным новинкам.
Одной из песен, которую оценивали гостьи, оказался трек Вали «Не сплю ночами». Долина заявила, что ей понравилась мелодия, и посоветовала Вале учиться пению - «данные есть, но нужно учиться управлять голосом». Валя возразила, что учеба может помешать ее карьере.
Долина несколько раз хотела покинуть шоу, чтобы не говорить «с девушкой, которая ничего не знает о музыке, но претендует на то, чтобы стать звездой».
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Лариса Гузеева,
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