Вдове Кобзона вернут долг элитными машинами

Речь идет о BentlyContinental, Rolls-RoycePhantom и Mercedes-BenzVito 109 CDI, общая стоимость которых оценивается в 23 млн рублей. Сейчас машины принадлежат московским бизнесменам, однако управляющий уверен, что Пейсахов продал их, чтобы уменьшить конкурсную массу.