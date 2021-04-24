Вдове Кобзона вернут долг элитными машинами

Долг бизнесмена Вагифа Пейсахова, занявшего у покойного певца Иосифа Кобзона
25 миллионов долларов, может быть возвращен при помощи трех элитных автомобилей. Об этом пишет газета
«Комсомольская правда».
«Рамблер» писал, что Пейсахов неоднократно одалживал у Кобзона деньги якобы на развитие бизнеса, однако в какой-то момент перестал возвращать долги. По настоянию певца, 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов - сумму долгов Пейсахова. В сентябре 2016 года Пейсахов был приговорен судом к шести годам лишения свободы в колонии общего режима
. После чего вдова исполнителя Нелли Кобзон обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена долг. В сентябре 2020 года Пейсахова признали банкротом.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Ставрополья. Тремя элитными автомобилями, ранее принадлежавшими Вагифу Пейсахову, хотят погасить часть многомиллионного долга бизнесмена перед вдовой Иосифа Кобзона, пишет газета.
Речь идет о BentlyContinental, Rolls-RoycePhantom и Mercedes-BenzVito 109 CDI, общая стоимость которых оценивается в 23 млн рублей. Сейчас машины принадлежат московским бизнесменам, однако управляющий уверен, что Пейсахов продал их, чтобы уменьшить конкурсную массу.
Также долги могут быть погашены крупным земельным участком, торговыми помещениями и патентами, принадлежащими предпринимателю, отмечает издание.