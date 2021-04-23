Манижа о "дяде-олигархе": "Он работает в Москве"

Певица Манижа в интервью журналистке Катерине Гордеевой прокомментировала слухи о «дяде-олигархе», который якобы «пропихнул» ее на «Евровидение».

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«Я бы очень хотела, чтобы у меня был дядя, который пропихнул меня на «Евровидение», - сказала певица, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

По словам Манижи, у нее есть дядя, но он не «пропихивал» ее на «Евровидение» и вообще не имеет к ее музыкальной карьере никакого отношения.

«Он работает в Москве, он у нас очень любит сажать цветы, ухаживать за растениями, очень вкусно готовит», - перечислила Манижа.

Она отметила, что он не является топ-менеджером и не зарабатывает тех денег, о которых пишут в СМИ.