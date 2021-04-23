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"Он работает в Москве": Манижа рассказала о "дяде-олигархе"

Вероника Полынина
17 минут назад
Певица Манижа в интервью журналистке Катерине Гордеевой прокомментировала слухи о «дяде-олигархе», который якобы «пропихнул» ее на «Евровидение».
Манижа о "дяде-олигархе": "Он работает в Москве"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я бы очень хотела, чтобы у меня был дядя, который пропихнул меня на «Евровидение», - сказала певица, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.
По словам Манижи, у нее есть дядя, но он не «пропихивал» ее на «Евровидение» и вообще не имеет к ее музыкальной карьере никакого отношения.
«Он работает в Москве, он у нас очень любит сажать цветы, ухаживать за растениями, очень вкусно готовит», - перечислила Манижа.
Она отметила, что он не является топ-менеджером и не зарабатывает тех денег, о которых пишут в СМИ.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, Манижа выступит на конкурсе с песней Russian Woman (с англ. «Русская женщина»).
Шоу-бизнес,Катерина Гордеева,Москва,
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