Поргина потребовала пенсию в 100 тысяч

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина
рассказала, что ее пенсия составляет 53 тысяч рублей в месяц, но тратит она в два раза больше. Поргина считает, что все пенсионеры России
должны получать по сто тысяч рублей, пишет
«Собеседник».
Поргина отметила, что получает прибавку к пенсии за звание заслуженной артистки России - 30 тысяч рублей.
«Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!» - заявила она.
По мнению Поргиной, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы платить большие пенсии и дать пожилым людям возможность путешествовать, как это делают пенсионеры иностранцы.
«Я постоянно езжу на такси. Все водители жалуются: «Мы вынуждены родителям помогать, чтобы они хоть как-то могли жить!». При этом их родители не отдыхают в год по пять-шесть раз, как я. Просто живут. Анализы, лечение, лекарства – все стоит больших денег», - отметила она.
Поргина рассказала о недавней встрече с пожилой женщиной, которая покупала в магазине одну сосиску и горсточку фарша для кошки.
«Говорит, что покупает мясное один раз в месяц. А в остальное время ест хлеб и макароны. Разве это нормально?» - возмутилась она.
Как писал «Рамблер», ранее Поргина рассказывала, что «сидит без денег». По ее словам, ее пенсии не хватает на уплату налогов и корм для попугаев, кошек и собаки, но невестка и сын ей помогают.