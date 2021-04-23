Поргина потребовала пенсию в 100 тысяч

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Поргина отметила, что получает прибавку к пенсии за звание заслуженной артистки России - 30 тысяч рублей.

«Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало! Почему мы должны быть хуже всех!» - заявила она.

По мнению Поргиной, у России есть все необходимые ресурсы, чтобы платить большие пенсии и дать пожилым людям возможность путешествовать, как это делают пенсионеры иностранцы.

«Я постоянно езжу на такси. Все водители жалуются: «Мы вынуждены родителям помогать, чтобы они хоть как-то могли жить!». При этом их родители не отдыхают в год по пять-шесть раз, как я. Просто живут. Анализы, лечение, лекарства – все стоит больших денег», - отметила она.

Поргина рассказала о недавней встрече с пожилой женщиной, которая покупала в магазине одну сосиску и горсточку фарша для кошки.

«Говорит, что покупает мясное один раз в месяц. А в остальное время ест хлеб и макароны. Разве это нормально?» - возмутилась она.