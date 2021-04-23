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«Без слез невозможно смотреть»: Алене Свиридовой изуродовали лицо

РИА "ФедералПресс"иещё 4
5 часов назад
Российская певица Алена Свиридова некоторое время назад участвовала в шоу «Точь-в-точь». Певица стала одной из самых ярких звезд проекта. Взамен она получила изуродованное лицо, пишут в СМИ.
«Без слез не взглянешь»: Свиридовой изуродовали лицо
Фото: Razhden Gamezardashvili / Russian Look / globallookpress.comRazhden Gamezardashvili / Russian Look / globallookpress.com
«На мое лицо без слез смотреть невозможно!» – говорит артистка.
На шоу «Точь-в-точь» селебрити копируют образы других звезд. Свиридова рассказала «Собеседнику», что это весьма непросто. Из-за большого количества грима у нее пострадала кожа. Лицо во время съемок будто у «золотого мальчика». Приклеено все, дышать могут только глаза.
Артистке пришлось обратиться к косметологам. Теперь она вынуждена ежедневно делать маски и другие бьюти-процедуры. Кожу нужно восстанавливать, иначе на нее просто невозможно смотреть, заявила звезда.
Недавно Алена Свиридова жаловалась на низкую пенсию. «ФедералПресс» писал, сколько получает певица.
Шоу-бизнес,Алена Свиридова,ФедералПресс,
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