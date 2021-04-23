«Без слез не взглянешь»: Свиридовой изуродовали лицо

На шоу «Точь-в-точь» селебрити копируют образы других звезд. Свиридова рассказала «Собеседнику», что это весьма непросто. Из-за большого количества грима у нее пострадала кожа. Лицо во время съемок будто у «золотого мальчика». Приклеено все, дышать могут только глаза.