«Неужели они здесь?»: Катя Лель о вторжении инопланетян

Певица Катя Лель в YouTube-шоу «Алёна, блин!» назвала официальную дату вторжения пришельцев на Землю и объяснила, почему не нужно этого бояться.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По её словам, инопланетяне всегда находятся рядом с ней, а видения о прибытии НЛО она видит во сне.

Я увидела, что наша планета была вся в ярких вспышках от инопланетных кораблей. И я думала: «Боже, что происходит? Неужели это случилось, неужели они уже здесь?» — рассказала артистка.

Лель пояснила, что во сне все были очень напуганы, а она радовалась, так как была уверена, что пришельцы прибыли с миссией по спасению планеты. Она утверждает, что благодаря их действиям Земля «самоисцелится», то есть избавится от человечества.

Официально говорят, что это будет в 2030 году, но это будет раньше, — уточнила певица, говоря о дате вторжения.

При этом она заявила, что спасти планету инопланетяне пока не могут из-за внутреннего запрета, который они смогут нарушить только тогда, когда земляне сами попросят о помощи. Также артистка считает, что люди — эксперимент высших внеземных цивилизаций. Сейчас, по её словам, множество людей поддерживает идею спасения Земли пришельцами.