Пьеха счел ревность отравляющим чувством

Чтобы не ссориться со второй половинкой, нужно просто разговаривать друг с другом, считает Пьеха. Следует проговаривать свои чувства, когда партнер заставил тебя испытать злость, обиду, боль или ту же ревность. Причем делать это нужно сразу, не накапливая негативные эмоции внутри себя. Тогда пара сможет избежать глобальных катаклизмов.