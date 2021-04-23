Пьеха счел ревность отравляющим чувством

«Я очень не люблю это чувство, оно отравляющее и омерзительное. Но правильный выбор партнера позволяет мне не испытывать ревность. Если человек заставляет ревновать, и это не моя галлюцинация, а он действительно это делает, то, наверное, стоит максимально постараться не быть с этим человеком», — поделился Стас из издание WomanHit.
«Просто надо говорить о своих чувствах, даже если они неудобные, да какими бы они ни были, даже если это злость, ярость. Это главный ключ к тому, чтобы избежать всего самого худшего в отношениях», — подчеркнул артист.