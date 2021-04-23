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«Отравляющее чувство»: Стас Пьеха рассказал о своем отношении к ревности

Teleprogramma.pro
1 час назад
После выхода клипа «Гордость» певца Стаса Пьеху спросили, ревнивый ли он человек. 40-летний артист признался, что в его жизни были ситуации, когда он ссорился с девушкой из-за ревности. Мужчине пришлось подтвердить, что данное чувство ему не чуждо, но, к счастью, в последние годы он его не испытывал.
Пьеха счел ревность отравляющим чувством
Фото: ТАССТАСС
«Я очень не люблю это чувство, оно отравляющее и омерзительное. Но правильный выбор партнера позволяет мне не испытывать ревность. Если человек заставляет ревновать, и это не моя галлюцинация, а он действительно это делает, то, наверное, стоит максимально постараться не быть с этим человеком», — поделился Стас из издание WomanHit.
Чтобы не ссориться со второй половинкой, нужно просто разговаривать друг с другом, считает Пьеха. Следует проговаривать свои чувства, когда партнер заставил тебя испытать злость, обиду, боль или ту же ревность. Причем делать это нужно сразу, не накапливая негативные эмоции внутри себя. Тогда пара сможет избежать глобальных катаклизмов.
«Просто надо говорить о своих чувствах, даже если они неудобные, да какими бы они ни были, даже если это злость, ярость. Это главный ключ к тому, чтобы избежать всего самого худшего в отношениях», — подчеркнул артист.
Его собственные серьезные отношения, которые закончились рождением ребенка, научили Стаса не торопиться: не бежать в ЗАГС, не стараться угодить каким-то шаблонам и нормам морали. Каждый период в отношениях нужно прожить и понять свои чувства в нем — такой вывод сделал для себя певец.
Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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