Вдова Гафта довела до слёз Марину Зудину

Как написал сам Садальский у себя в соцсети, это произошло во время открытия Московского международного кинофестиваля. Приз «Верю Константин Станиславский» за покорение вершин актёрского мастерства присудили скончавшемуся в декабре 2020 года Валентину Гафту. Вместо него получить приз на сцену поднялась его супруга Ольга Остроумова.