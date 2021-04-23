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Вдова Гафта довела до слёз Марину Зудину

News.ruиещё 2
42 минуты назад
Во время вручения престижной кинопремии вдова Валентина Гафта Ольга Остроумова прочитала стихи, когда-то написанные её мужем Олегу Табакову. Строчки так взволновали вдову Табакова Марину Зудину, что довели её до слёз. Видео трогательного момента опубликовал в своём Instagram актёр Станислав Садальский.
Вдова Гафта довела до слёз Марину Зудину
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Как написал сам Садальский у себя в соцсети, это произошло во время открытия Московского международного кинофестиваля. Приз «Верю Константин Станиславский» за покорение вершин актёрского мастерства присудили скончавшемуся в декабре 2020 года Валентину Гафту. Вместо него получить приз на сцену поднялась его супруга Ольга Остроумова.
Артистка, получив награду из рук Никиты Михалкова, попыталась сгладить весь пафос момента и прочитала несколько поэтических строк, посвящённых Табакову. Остроумова при этом обратила внимание, что в зале присутствует вдова актёра.
Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес, — прочитала Ольга Остроумова.
В этот момент глаза Зудиной увлажнились от слёз, однако она смогла взять себя в руки, улыбнулась и зааплодировала актрисе.
Ранее уже сама Марина Зудина довела до слёз телеведущую Леру Кудрявцеву. В программе «Секрет на миллион» актриса так эмоционально рассказывала, как зародился её роман с известным артистом, что Кудрявцева в какой-то момент просто разрыдалась, хотя обычно старалась не показывать эмоции на камеру.
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