Ургант высмеял заявление Instagram о правах немцев на гимн России

Ведущий возмутился не только тем, что авторские права на гимн якобы принадлежат немцам, но и тем, что песня играет там в 193-й серии, а не в 41-й или в 45-й. В качестве «контрудара» Ургант предложил «забрать гимн Германии, хотя он и так у нас, в сериал «Угрюм-река», гимн Франции – в фильм «Окно в Париж», гимн США – в заставку передачи «Время покажет».