Беременная Горбань снялась полуобнаженной

Вчера она разместила ролик, на котором пританцовывает в широких голубых джинсах, прикрывая обнаженную грудь руками. В подписи она написала, что главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь, и поблагодарила организаторов съемки за любовь.

В комментариях некоторые пользователи инстаграма высказали мнение, что Горбань — очень красивая и ей очень идет беременность. Некоторые другие посоветовали ей откровенничать поменьше. Один из комментаторов в шутку задался вопросом, подъехали ли комментарии от алтайских девственниц, другой — подъехала ли команда по определению пола ребенка по форме живота его матери.