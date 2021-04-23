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Беременная Горбань снялась полуобнаженной

Елена Прошина
44 минуты назад
Беременная актриса Мария Горбань снялась без бюстгальтера и опубликовала видео со съемок в инстаграме.
Беременная Горбань снялась полуобнаженной
Фото: InstagramInstagram
Вчера она разместила ролик, на котором пританцовывает в широких голубых джинсах, прикрывая обнаженную грудь руками. В подписи она написала, что главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь, и поблагодарила организаторов съемки за любовь.
В комментариях некоторые пользователи инстаграма высказали мнение, что Горбань — очень красивая и ей очень идет беременность. Некоторые другие посоветовали ей откровенничать поменьше. Один из комментаторов в шутку задался вопросом, подъехали ли комментарии от алтайских девственниц, другой — подъехала ли команда по определению пола ребенка по форме живота его матери.
«Всегда говорила, беременяшки — это самые прекрасные творения бога!» — написала одна из пользовательниц.
В начале 2021 года, как сообщал «Рамблер», 34-летняя Горбань вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина. До того она была замужем за осветителем Олегом Филатовым. В 2014-м она родила ему дочь Стефанию.
Шоу-бизнес,Олег Филатов,Мария Горбань,
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