У Порошиной отпали волосы

Недавно, как сообщал «Рамблер», Порошина коротко постриглась. Сегодня она рассказала, что у нее не было другого выхода — волосы отпали сами. Актриса объяснила, что некоторое время назад ради одной из ролей ей пришлось покраситься в блондинку. Это повредило волосы само по себе. Кроме того, их постоянно завивали. Они не выдержали такой нагрузки и стали выпадать.
Также она рассказала, что однажды уже носила короткую стрижку. Тогда актриса снималась в сериале «По горячим следам». Его создатели решили, что во втором сезоне ее героиня, полицейская, должна выглядеть жестче, и решили создать этот эффект в том числе укоротив ее волосы.