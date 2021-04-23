У Порошиной отпали волосы

Недавно, как сообщал «Рамблер», Порошина коротко постриглась. Сегодня она рассказала, что у нее не было другого выхода — волосы отпали сами. Актриса объяснила, что некоторое время назад ради одной из ролей ей пришлось покраситься в блондинку. Это повредило волосы само по себе. Кроме того, их постоянно завивали. Они не выдержали такой нагрузки и стали выпадать.