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У Порошиной отпали волосы

Елена Прошина
51 минуту назад
У актрисы Марии Порошиной отпали волосы. Об этом, как сообщают «7Дней», она рассказала сама.
У Порошиной отпали волосы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Недавно, как сообщал «Рамблер», Порошина коротко постриглась. Сегодня она рассказала, что у нее не было другого выхода — волосы отпали сами. Актриса объяснила, что некоторое время назад ради одной из ролей ей пришлось покраситься в блондинку. Это повредило волосы само по себе. Кроме того, их постоянно завивали. Они не выдержали такой нагрузки и стали выпадать.
«Вылечила их замечательный трихолог из Санкт-Петербурга. Волосы ожили, стали мягкими, послушными, чем я уже давно похвастаться не могла», — сообщила Порошина.
Также она рассказала, что однажды уже носила короткую стрижку. Тогда актриса снималась в сериале «По горячим следам». Его создатели решили, что во втором сезоне ее героиня, полицейская, должна выглядеть жестче, и решили создать этот эффект в том числе укоротив ее волосы.
«Я с трудом решилась (на короткую стрижку. — Прим. ред.) и потом долго привыкала. Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу — и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя», — отметила Порошина.
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