Участницу шоу "Холостяк" обнаружили на сайте эскортниц

Поклонники «Холостяка» обнаружили анкету участницы шоу Кристины Романовой на сайте с эскортницами. О подработке модели узнал телеграм-канал Yobajur

Фото: Instagram Instagram

На сайте Кристина представлена как Кэсси. Час ее эскорт-услуг обойдутся клиентам в 1 тысячу евро, два часа – в 2 тысячи евро, а четыре часа – в 3 тысячи.

За неделю Кэсси просит 18 тысяч евро, а за две недели – 35 тысяч евро.

В анкете говорится также, что девушка живет в Санкт-Петербурге, но готова работать по всему миру.

О работе в эскорте Кристина Романова, разумеется не рассказывала. В интервью она называла себя ответственной и благоразумной, а также говорила, что ее взгляды консервативны, и она всегда ждет, пока мужчина проявит инициативу.

«Я не люблю навязываться, не могу «идти по головам». Наверное, это не правильная тактика для этого проекта, как «Холостяк». Но я вот такая и в жизни, и в шоу. Я не хочу изменять себе», - говорила Романова в интервью «ОК»