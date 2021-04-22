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Участницу шоу "Холостяк" обнаружили на сайте эскортниц

Вероника Полынина
1 час назад
Поклонники «Холостяка» обнаружили анкету участницы шоу Кристины Романовой на сайте с эскортницами. О подработке модели узнал телеграм-канал Yobajur.
Участницу шоу "Холостяк" обнаружили на сайте эскортниц
Фото: InstagramInstagram
На сайте Кристина представлена как Кэсси. Час ее эскорт-услуг обойдутся клиентам в 1 тысячу евро, два часа – в 2 тысячи евро, а четыре часа – в 3 тысячи.
За неделю Кэсси просит 18 тысяч евро, а за две недели – 35 тысяч евро.
В анкете говорится также, что девушка живет в Санкт-Петербурге, но готова работать по всему миру.
О работе в эскорте Кристина Романова, разумеется не рассказывала. В интервью она называла себя ответственной и благоразумной, а также говорила, что ее взгляды консервативны, и она всегда ждет, пока мужчина проявит инициативу.
«Я не люблю навязываться, не могу «идти по головам». Наверное, это не правильная тактика для этого проекта, как «Холостяк». Но я вот такая и в жизни, и в шоу. Я не хочу изменять себе», - говорила Романова в интервью «ОК».
Как сообщал «Рамблер», в новом сезоне шоу «Холостяк» девушки борются за сердце рэпера Тимати.
Шоу-бизнес,Кристина Романова,Тимати,
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