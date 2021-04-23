Новые фото Кадышевой потрясли поклонников

По словам Петросяна, фотографии были сделаны на встрече Союза деятелей эстрадного искусства, которая прошла в театре Кадышевой «Золотое кольцо».
На снимках исполнительница хитов «Течет ручей» и «Виновата ли я» позирует рядом с коллегами в черном платье, украшенном вышивкой и кружевами. Однако поклонники обратили внимание на то, что Кадышева выглядит не очень хорошо.
«Что Кадышева с собой сделала?» - удивилась natalia__machula.
«227 лет на троих...» - оценил фото yaragan847.
«Время не щадит...», - констатировала 111kseniya1992.
«Рамблер» писал, что в 2018 году солистка ансамбля «Золотое кольцо» перенесла тяжелую операцию: на фоне плотного гастрольного графика и постоянных недосыпов у нее развилась тахикардия. Медики сумели вовремя оказать помощь Кадышевой и предотвратить у нее сердечный приступ.