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Новые фото Кадышевой потрясли поклонников

Елена Прошина
43 минуты назад
Поклонников удивили фотографии Надежды Кадышевой, которые опубликовал в своем Instagram юморист Евгений Петросян. Фанаты отметили, что артистка заметно сдала.
Новые фото Кадышевой потрясли поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Петросяна, фотографии были сделаны на встрече Союза деятелей эстрадного искусства, которая прошла в театре Кадышевой «Золотое кольцо».
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На снимках исполнительница хитов «Течет ручей» и «Виновата ли я» позирует рядом с коллегами в черном платье, украшенном вышивкой и кружевами. Однако поклонники обратили внимание на то, что Кадышева выглядит не очень хорошо.
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«Рамблер» писал, что в 2018 году солистка ансамбля «Золотое кольцо» перенесла тяжелую операцию: на фоне плотного гастрольного графика и постоянных недосыпов у нее развилась тахикардия. Медики сумели вовремя оказать помощь Кадышевой и предотвратить у нее сердечный приступ.
Шоу-бизнес,Надежда Кадышева,Евгений Петросян,
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