Новые фото Кадышевой потрясли поклонников

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По словам Петросяна, фотографии были сделаны на встрече Союза деятелей эстрадного искусства, которая прошла в театре Кадышевой «Золотое кольцо».

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На снимках исполнительница хитов «Течет ручей» и «Виновата ли я» позирует рядом с коллегами в черном платье, украшенном вышивкой и кружевами. Однако поклонники обратили внимание на то, что Кадышева выглядит не очень хорошо.

«Что Кадышева с собой сделала?» - удивилась natalia__machula.



«227 лет на троих...» - оценил фото yaragan847.



«Время не щадит...», - констатировала 111kseniya1992.